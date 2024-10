Abner em ação na goleada do Brasil sobre o Peru - Rafael Ribeiro / CBF

Abner em ação na goleada do Brasil sobre o PeruRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/10/2024 18:58

Convocado pela primeira vez para representar a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Abner Vinícius aproveitou as oportunidades dadas pelo técnico Dorival Júnior. O jogador do Lyon, da França, foi um dos destaques do setor defensivo da equipe nas vitórias sobre o Chile e o Peru.

Leia mais: Luiz Henrique revela orientação de Dorival antes de brilhar contra o Peru

Ele assumiu a titularidade após o corte de Guilherme Arana , com lesão muscular na coxa esquerda, e foi uma grata surpresa nesta última data Fifa.

Abner foi o líder do Brasil em desarmes (8), ações defensivas (10) e duelos ganhos (13) nos jogos contra Chile e Peru. Além disso, foi o terceiro jogador que mais recuperou bolas (9). Os dados são do 'Sofascore'.

Leia mais: Gols pela Seleção credenciam grande início de temporada de Raphinha

Aos 24 anos, o lateral-esquerdo também mostrou boa capacidade ofensiva e de saída de bola. No total, acertou 89% dos passes (72/81) e todos os lançamentos (4/4).

Minutagem na Seleção

O camisa 16 foi titular em ambos os jogos do Brasil. Primeiro, na difícil vitória por 2 a 1 sobre o Chile, na última semana , quando esteve em campo por 85 minutos no Estádio Nacional de Santiago.

Na sequência, atuou durante todo o tempo na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, na terça-feira (15) , sendo um dos destaques do time. Ele não sofreu dribles e teve seis desarmes.

Posição carente

As laterais são as posições mais carentes da seleção brasileira atualmente. Vários jogadores já foram testados e não conseguiram se firmar no setor durante as últimas convocações.

Abner, então, surge como mais uma opção na briga por uma vaga cativa entre os atletas chamados por Dorival Júnior no lado esquerdo. Nesta última data Fifa, o treinador, além do defensor do Lyon, convocou Guilherme Arana, que deu lugar a Alex Telles, do Botafogo.

Antes, porém, para a Copa América, o próprio comandante já havia optado por Wendell, do Porto, que ficou de fora da lista de outubro.

Situação na tabela e próximos jogos

Com as vitórias sobre Chile e Peru, a seleção brasileira conseguiu respirar na tabela e voltar à briga na parte de cima. Agora, ocupa a quarta posição, com 16 pontos - seis de desvantagem para a líder Argentina.

Os próximos compromissos dos comandados de Dorival Júnior serão nos dias 14 e 19 de novembro, contra Venezuela e Uruguai, respectivamente.

*Reportagem do estagiário Theo Faria, sob a supervisão de João Alexandre Borges