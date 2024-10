Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, fará jogo de despedida no dia 15 de dezembro - Gazeta Press

Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, fará jogo de despedida no dia 15 de dezembroGazeta Press

Publicado 16/10/2024 17:35 | Atualizado 16/10/2024 17:40

O jogo de despedida de Adriano Imperador , que irá acontecer no dia 15 de dezembro, no Maracanã, já tem seus primeiros grandes nomes confirmados. O evento reunirá ex-companheiros do antigo camisa 9 no Flamengo e na Inter de Milão, além de outros amigos.

Zico, Junior, Petkovic, Vagner Love, Sávio, Léo Moura, entre outros que fizeram história no Rubro-Negro, são alguns dos jogadores que estarão presentes. O lateral Maicon, que jogou com o ex-atacante na Itália, Emerson Sheik e Aloísio Chulapa, também foram confirmados.



"O que era um sonho, está se tornando realidade. Estou muito feliz por contar com a presença de tantos craques e amigos no meu jogo de despedida, e ansioso para que chegue logo. Será uma grande festa”, comemorou o Imperador.



Flamengo e Inter de Milão foram os clubes que Adriano mais defendeu na carreira. Pelo Rubro-Negro, time que o revelou, disputou 94 partidas e marcou 46 gols em duas passagens. Além disso, foi protagonista do título brasileiro de 2009, que tirou o Fla de um jejum de 17 anos sem conquistar o torneio.

Na equipe italiana, Adriano também fez história. Lá, foi apelidado de Imperador após marcar 74 gols em 177 e conquistar sete títulos.



O último clube da carreira de Adriano foi o Miami United, time pelo qual disputou dois jogos na Quarta Divisão dos Estados Unidos, em 2016. Desde então, ele só apareceu nos gramados para disputar jogos beneficentes, como tradicional Jogo das Estrelas, promovido por Zico no fim do ano.