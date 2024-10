Thomas Tuchel é o novo técnico da Inglaterra - Adrian Dennis / AFP

Publicado 16/10/2024 16:15

Anunciado como novo técnico da Inglaterra na manhã desta quarta-feira, Thomas Tuchel concedeu a sua primeira entrevista coletiva na nova função. Na conversa com os jornalistas, o treinador alemão citou Pelé para exaltar a importância do futebol inglês no cenário internacional incluindo ainda o estádio Wembley em seu discurso.



"Pelé disse que Wembley é o coração, a catedral do futebol, e ele estava absolutamente certo", afirmou o ex-comandante de Paris Saint Germain, Chelsea e Bayern de Munique.



A opção da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) em escolher um treinador estrangeiro para comandar a seleção nacional esteve na pauta de perguntas. Com simplicidade, Tuchel demonstrou bom humor com o questionamento. "Desculpe, só tenho um passaporte e é alemão". No entanto, ele prometeu dedicação para implantar a sua filosofia de trabalho.



"Adoro viver aqui (Inglaterra). Espero poder convencê-los (imprensa e torcedores) e mostrar o quanto estou orgulhoso de ser o treinador da Inglaterra. Farei o meu melhor nesta função", afirmou.



Tuchel esbanjou otimismo e confiança na empreitada de comandar a tradicional seleção europeia e disse que pretende colocar o futebol do país na mais alta prateleira à frente do cargo de treinador.



"Estou orgulhoso de estar aqui e representar a Inglaterra. Quero colocar a segunda estrela nesta camisa. Trabalharemos duro pelo maior objetivo do futebol: realizar nosso sonho na Copa do Mundo de 2026."



Quanto ao trabalho de Gareth Southgate seu antecessor, Tuchel foi só elogios. "Fez um trabalho fantástico, basta olhar para os resultados (sob o comando de Southgate, a Inglaterra foi vice-campeã das duas últimas edições da Eurocopa). Faremos a nossa parte, mas continuaremos a desenvolver o que Gareth construiu", finalizou.