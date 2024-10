Samuel Pupo disputará o Circuito Mundial de Surfe em 2025 - Thiago Diz/WSL

Publicado 16/10/2024 15:40

Rio - O Brasil igualou o recorde de representantes no Circuito Mundial de Surfe (WSL) em 2025. Após garantir seis vagas no Challenger Series, que garante o acesso a elite, o país soma 12 classificados para a próxima temporada, sendo 11 no masculino e apenas Tati Weston-Webb no feminino.

Samuel Pupo conquistou o título do Challenger Series. Além do campeão, também garantiram vaga na elite os atletas Ian Gouveia, Alejo Muniz, Miguel Pupo, Deivid Silva e Edgard Groggia. O paulista foi o último a conseguir um lugar, graças a eliminação Mateus Herdy nas quartas de final em Saquarema.

Os seis novos integrantes da elite do Circuito Mundial de Surfe se juntam a outros cinco brasileiros que já estavam garantidos: Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora, que já tinham as vagas asseguradas pelo desempenho na temporada, além de Filipe Toledo e João Chianca, que retornam a convite da WSL.

Já no feminino, o Brasil terá apenas uma representante na elite: a medalhista olímpica Tati Weston-Webb. Na última temporada, ela chegou à final do Circuito Mundial, mas não conseguiu chegar na disputa pelo título. Luana Silva e Sophia Medina disputaram o acesso no Challenger Series, mas ficaram fora do top 5.