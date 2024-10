Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Staff Images / CBF

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 16/10/2024 15:39

mudança de datas nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Após a vitória da Seleção por 4 a 0 sobre o Peru, o mandatário afirmou que ouviu todos os clubes envolvidos na competição e disse que a decisão foi pelo "melhor para o futebol brasileiro". Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou pela primeira vez sobre a. Após a vitória da Seleção por 4 a 0 sobre o Peru, o mandatário afirmou que ouviu todos os clubes envolvidos na competição e disse que

"Essa parte de competições é tocada pela diretoria de competições. A partir do momento em que houve as notificações da Conmebol com relação à data, o Julio (Avellar, diretor) e o departamento de competições falaram com todos os clubes. Mesmo sabendo que a CBF tem a prerrogativa por conta do regulamento geral de competições, por conta do estatuto, da própria Constituição Federal, ela gosta de ouvir e ouviu os quatro clubes e definiu pela situação, mesmo tendo dois a favor e dois contra", disse Ednaldo.

"Temos os filiados sempre como parceiros, a CBF jamais vai litigar contra filiados, respeita o posicionamento de cada um, mas ela também tem a sua posição em relação àquilo que é o melhor para o futebol brasileiro de uma forma que seja imparcial, como assim aconteceu", completou.

Entenda o caso

Por conta de seus jogadores convocados para a Data Fifa, Flamengo e Atlético-MG sugeriram à CBF que invertesse a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, inicialmente marcados para acontecer nesta quarta-feira (16), com as partidas da 30ª rodada do Brasileirão, que aconteceriam no fim de semana.

Consultados pela entidade, Vasco e Corinthians se manifestaram contra a alteração. Mesmo assim, a CBF tomou a decisão de acatar o pedido de Fla e Galo, o que gerou revolta nos outros dois clubes.

ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) argumentando que a mudança vai contra o regulamento da competição. Porém, o tribunal manteve as novas datas. O Cruz-Maltino e o time paulista chegaram a entrar com umaargumentando que a mudança vai contra o regulamento da competição. Porém,

O Vasco enfrenta o Atlético-MG, no próximo sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Já o Flamengo encara o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.