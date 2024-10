Messi foi ovacionado no Monumental de Núñez, em Buenos Aires - Luis Robayo / AFP

Publicado 16/10/2024 16:53

Buenos Aires - Lionel Messi brilhou e participou de cinco gols da seleção argentina na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia, na última terça-feira (15), no Monumental de Núñez. O camisa 10 balançou a rede três vezes e deu duas assistências no confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Apesar da dificuldade, não foi a primeira vez que o craque atingiu cinco participações diretas em uma mesma partida neste ano. Em maio, na goleada do Inter Miami por 6 a 2 sobre o New York Red Bulls, pela MLS, Messi fez um gol e deu cinco assistências - sendo todas durante a segunda etapa.

Agora, foi essencial para a grande exibição da Argentina diante dos bolivianos em Buenos Aires. Além do hat-trick, serviu os atacantes Lautaro Martínez e Julián Alvarez. Thiago Almada, do Botafogo, também marcou no duelo

Retorno à seleção

Inclusive, no empate em 1 a 1 com os venezuelanos , ele foi o responsável por cobrar a falta que originou o gol do zagueiro Nicolás Otamendi na primeira etapa após falha do goleiro adversário.

Na briga pelo topo

Messi é o segundo maior artilheiro de seleções na história do futebol, ficando atrás somente de Cristiano Ronaldo. Com o hat-trick diante da Bolívia, chegou aos 112 gols em 189 jogos. Enquanto isso, o português tem 133 em 216 confrontos.



Em relação a participações diretas por seus respectivos países, a dupla está empatada com 169.

Últimos momentos pela Argentina?



Questionado sobre sua aposentadoria depois da goleada, Messi revelou que "não colocou data ou prazo" para deixar de vestir a camisa da seleção argentina.

O camisa 10 também valorizou o carinho que recebe da torcida. Após a exibição de gala, foi ovacionado pelo público nas arquibancadas do estádio.