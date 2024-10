Fabrício Werdum tem 24 vitórias e 9 derrotas na carreira - AFP

Publicado 16/10/2024 18:54

Rio - Ex-campeão do peso-pesado da UFC, o lutador Fabrício Werdum entrou na ação contra a organização de artes marciais mistas junto com outros 50 lutadores. O brasileiro, de 47 anos, alega ter sofrido danos no cérebro e revelou que possui um cisto localizado na parte central.

"Tenho muitas lesões e cicatrizes no meu cérebro, e tenho um cisto que está localizado centralmente no meu cérebro, tornando a cirurgia até agora impossível. Eu monitoro esse cisto com exames semestrais para determinar se ele está crescendo", disse o lutador em carta.

Em 2014, lutadores que competiram no UFC entraram com uma ação contra a organização. Em março deste ano, houve um acordo de US$ 335 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) para os lutadores que atuaram entre 2010 e 2017, mas foi rejeitado pelo juiz. Uma nova audiência foi remarcada para fevereiro de 2025.

"Enquanto lutava pelo UFC, sofri muitas concussões. Temo que durante minha carreira eu tenha sofrido traumatismo cranioencefálico (TCE) e esteja percebendo sintomas comuns com TCE e CTE (encefalopatia traumática crônica), incluindo irritabilidade, raiva, ansiedade, insônia e perda de memória", completou.

Em um processo separado, 56 lutadores escreveram cartas solicitando ao juiz que aprovasse o acordo. Um novo processo conta com mais de 51 lutadores, incluindo nomes como Fabrício Werdum e Lyoto Machida, também enviaram cartas reiterando o pedido. Eles alegam danos cerebrais e lesões graves.

Especialistas estimaram que os potenciais danos devidos pela companhia aos lutadores poderiam atingir entre US$ 894 milhões (R$ 4,4 bilhões) e US$ 1,6 bilhão (R$ 7,9 bilhões). O julgamento terá início em 15 de abril de 2025.