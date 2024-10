Kauã Elias (à direita) em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Kauã Elias (à direita) em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/10/2024 07:30 | Atualizado 17/10/2024 07:49

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, o atacante Kauã Elias, de 18 anos, vem despertando ainda mais interesse de clubes do exterior. De acordo com o jornalista inglês, o Tricolor rejeitou uma proposta de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 123,07 milhões) da Real Sociedad pelo jovem. As informações são do jornalista Ben Jacobs.

No entanto, outras equipes estão observando Kauã. Bayer Leverkusen, Everton e Napoli também monitoram o atacante. De acordo com o jornalista, o Fluminense só aceita negociá-lo em 2025 por mais de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 184,60 milhões).



Os valores assustaram e afastaram propostas dos outros clubes. O Fulham observa Kauã Elias há quase um ano e acredita que ele tem potencial pra jogar na Premier League. Já o United se interessou mais recentemente e apesar de um atacante jovem ou do mercado sul-americano não ser prioridade, o clube não descarta a opção.



No total, Kauã Elias entrou em campo em 36 jogos e anotou seis gols. Ele é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, atrás apenas de Jhon Arias com 11 gols. O jovem tem contrato até o fim de 2029 e sua clausula de rescisão é no valor de 70 milhões de euros (cerca de R$ 429 milhões).