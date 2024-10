Jogadores do Fluminense reunidos no gramado - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/10/2024 18:18 | Atualizado 17/10/2024 18:24

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Flamengo e confirmou que Thiago Silva fica de fora da partida. O zagueiro, que machucou o calcanhar esquerdo, está na transição para os treinos com o grupo.

Mano Menezes também não contará com Serna, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na rodada passada. Além disso, Keno e Marcelo cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.



Por outro lado, Jhon Arias e Facundo Bernal estão disponíveis. Os dois estiveram com as seleções da Colômbia e do Uruguai, respectivamente, na última data Fifa.

Veja os relacionados:

Flamengo e Fluminense medem forças nesta quinta-feira, 17, a partir das 20h, no Maracanã. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.