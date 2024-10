Kauã Elias, do Fluminense, em ação contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Kauã Elias, do Fluminense, em ação contra o FlamengoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/10/2024 23:32

Rio - Do banco de reservas, Kauã Elias participou da festa e fez o "créu" junto com a torcida nos minutos finais da vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 0 , na noite desta quinta-feira (17), pelo Brasileirão. As câmeras de transmissão do Premiere capturaram o momento. Veja no vídeo abaixo:

A comemoração em provocação ao Flamengo surgiu em 2008, quando o Fluminense venceu o clássico por 4 a 1. Naquela ocasião, Thiago Neves fez uma dança após balançar as redes. A música "Dança do Créu" estava em alta, e a torcida tricolor gritou justamente "créu" no estádio.

Agenda do Flu e situação na tabela

Com o resultado, o time de Mano Menezes chegou aos 33 pontos e aparece na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR, com 31, abre a zona de rebaixamento.

O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, para enfrentar o Athletico no Maracanã. O confronto é válido pelo jogo atrasado da 17ª rodada do campeonato.