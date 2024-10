Lima fez um dos gols do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/10/2024 07:30

Rio - A vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, na última quinta-feira (17), no Maracanã, significou muito mais para o Fluminense do que os três pontos conquistados no Brasileirão. O bom resultado também foi importante para o Tricolor retomar a confiança para as "nove finais" que vêm pela frente reta final da temporada.

Até o Fla-Flu da última quinta, o Fluminense havia vencido apenas um dos 10 clássicos que havia disputado neste ano — o do primeiro turno contra o Vasco. Além disso, a equipe não vencia o Flamengo desde a goleada histórica na final do Campeonato Carioca de 2023.

"Além de uma grande vitória no clássico, são mais três pontos na tabela que precisávamos. Ainda não podemos falar em alívio porque o campeonato está muito embolado. São nove finais e as próximas rodadas serão cruciais. A vitória foi importante para dar confiança para o time todo", destacou Martinelli após a partida.

Apesar de ter respirado na tabela, o elenco tricolor sabe que os últimos nove jogos da temporada serão decisivos para cravar a permanência na Série e, quem sabe, beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana.

"Temos que pensar grande. Estávamos triste pela situação que estávamos vivendo ali embaixo da tabela, mas a gente tem que pensar lá em cima. São mais nove jogos pela frente", disse Lima.

Com a vitória, o Fluminense ocupa a 15ª posição do Brasileirão, com 33 pontos. O time de Mano Menezes volta a campo na próxima terça-feira (22), em confronto direto contra o Athletico-PR, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada.