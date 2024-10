Jhon Arias fez o segundo gol do Fluminense na vitória sobre o Flamengo - Lucas Merçon / Fluminense FC

Jhon Arias fez o segundo gol do Fluminense na vitória sobre o FlamengoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 18/10/2024 08:30 | Atualizado 18/10/2024 09:04

Rio - O Fluminense respira aliviado após a vitória sobre o Flamengo . O Tricolor levou a melhor no clássico e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão, e reduziu o risco de rebaixamento. Lima e Arias marcaram os gols da partida.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Fluminense tem 18.2% de risco de queda para a segunda divisão do Brasileirão. O Tricolor tem a quinta melhor campanha do returno e a melhor defesa da competição no período, com seis gols sofridos em 11 jogos.

O Fluminense subiu para o 15º lugar com 33 pontos após a vitória sobre o Flamengo. O Tricolor tem um jogo a menos e cumpre o mesmo diante do Athletico-PR, na próxima terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O Furacão entrou na zona de rebaixamento após perder para o Corinthians por 5 a 2.