Torcedores resgataram o momento em que Gabriel Barbosa observa Jhon Arias comemorar o gol - Reprodução / X

Torcedores resgataram o momento em que Gabriel Barbosa observa Jhon Arias comemorar o golReprodução / X

Publicado 18/10/2024 08:13 | Atualizado 18/10/2024 08:52

fotogaleria

Rio – Torcedores do Fluminense foram à loucura após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (17), no clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos, a equipe de Mano Menezes subiu para a 15ª posição da tabela e respira mais aliviada na luta contra o rebaixamento. A festa não se restringiu apenas ao Maracanã foi seguida por memes e piadas envolvendo o rival nas redes sociais.