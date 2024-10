Marquinhos em ação no clássico com o Flamengo, na última quinta-feira (17) - Lucas Merçon / Fluminense

Marquinhos em ação no clássico com o Flamengo, na última quinta-feira (17)

No clássico, o camisa 77 atuou por 45 minutos. No período, venceu cinco dos sete duelos disputados pelo chão e deu um passe decisivo, segundo dados do 'Sofascore'. Além disso, sofreu pênalti nos acréscimos. A cobrança, porém, foi desperdiçada por Ganso.

O atacante não era titular desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras , no dia 24 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão, quando também esteve em campo por 45 minutos.

Ao todo, Marquinhos disputou 26 jogos pelo Fluminense - sendo 21 como titular - desde que chegou ao Rio de Janeiro, em fevereiro. Ele soma dois gols e duas assistências pelo clube.

Lesões e pouca oportunidade

Durante a temporada, o camisa 77 sofreu com lesões que o afastaram ainda mais dos gramados. Primeiro, um trauma no pé esquerdo, em maio. Depois, teve problemas na coxa direita em sequência: um em junho e outro em julho.

Bem utilizado na primeira metade do ano, sob o comando de Fernando Diniz, Marquinhos foi peça importante na fase de grupos da Libertadores. No período, fez dois gols e deu uma assistência. Agora, com Mano Menezes, perdeu espaço.

Vínculo próximo do fim

Marquinhos tem contrato com o Fluminense até o fim desta temporada. Ele está emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, e tem uma opção de compra, que não teve valor revelado, estipulada no contrato.



Na luta contra o rebaixamento, o Tricolor tem mais nove jogos pela frente em 2024. Neste momento, ocupa a 15ª posição, com 33 pontos, dois de vantagem sobre o Athletico-PR, primeiro time no Z-4.