Martinelli teve grande atuação na vitória do Fluminense sobre o FlamengoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/10/2024 13:50

vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Flamengo, na noite da última quinta-feira (17), no Maracanã, teve um sabor especial para Martinelli. Após uma temporada de atuações abaixo do esperado e críticas da torcida, o volante deu a volta por cima no clássico com uma grande atuação, com direito a assistência para o segundo gol, marcado por Arias. Rio - A, na noite da última quinta-feira (17), no Maracanã, teve um sabor especial para Martinelli. Após uma temporada de atuações abaixo do esperado e críticas da torcida, o volante deu a, com direito a assistência para o segundo gol, marcado por Arias.

Após a partida, o camisa 8 revelou que precisou de apoio psicológico para superar as cobranças dentro de campo. Segundo ele, o trabalho voltado para a saúde mental foi fundamental para que ele superasse as críticas.

"A gente sabe que a vida de jogador é difícil, é cobrança. Temos que ter a cabeça no lugar, fazer um trabalho psicológico muito forte. Eu tenho feito e tem me ajudado bastante, até com essa questão das redes sociais. O Dorival (técnico da seleção brasileira) falou que a gente pisa muito no atleta brasileiro. É difícil. Mas futebol é isso, altos e baixos, momentos bons e ruins", disse o volante tricolor.

Além da assistência, Martinelli foi peça importante no meio-campo, principalmente no segundo tempo. Seguro, o camisa 8 tomou conta do setor e foi peça fundamental para o Flu sair com um bom resultado.

"O trabalho tem que seguir e temos que ser fortes mentalmente. O futebol brasileiro bate bastante, mas essa é a nossa profissão, nossa vida. É o que escolhemos e amamos. Tem a cobrança, mas temos que trabalhar com fé que as coisas sempre melhoram", completou.

Com a vitória, o Fluminense ocupa a 15ª posição do Brasileirão, com 33 pontos. O time de Mano Menezes volta a campo na próxima terça-feira (22), em confronto direto contra o Athletico-PR, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada.