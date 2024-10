Amigos Se encontraram durante briga antes do Fla-Flu - Reprodução

Publicado 17/10/2024 21:31 | Atualizado 17/10/2024 21:31

Rio - Torcedores de Flamengo e Fluminense entraram em confronto nesta quinta-feira (17) horas antes da partida no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e quatro pessoas foram presas . No entanto, uma cena curiosa em meio à confusão chamou atenção. Durante a pancadaria na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, amigos se reconheceram e pararam com a briga, escancarando clima amistoso mesmo com o caos tomando conta da região.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, quatro homens aparecem dando início à novo foco de briga, mas um, do lado flamenguista, interrompe e fala: "O, via***... tá de boa, ô arrom***. Ó, correu de novo! (risos) 'Tamo' junto, via***. Pode ir, pode ir." Durante a conversa, eles se abraçam.