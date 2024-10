Gabigol completou 300 jogos pelo Flamengo - Divulgação/X @Flamengo

Gabigol completou 300 jogos pelo FlamengoDivulgação/X @Flamengo

Publicado 17/10/2024 20:23

GABI COM O MANTO!



Nosso ídolo predestinado tem marcado uma geração de rubro-negros! #VamosFlamengo #FLAxFLU pic.twitter.com/GhsSN0I4cH — Flamengo (@Flamengo) October 17, 2024

Gabi completou 300 partidas com o manto na vitória sobre o Bahia por 2 a 0, no dia 5 de outubro, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e é um dos grandes ídolos da história do clube. Com o Rubro-Negro, Gabigol já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Cariocas.