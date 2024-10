Varela em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / Flamengo

Varela em treino do Flamengo no CT Ninho do UrubuMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/10/2024 14:41

Rio - O lateral-direito Guillermo Varela estará à disposição do técnico Filipe Luís no Flamengo para o clássico com o Fluminense , nesta quinta-feira (17). O uruguaio sofreu uma espécie de luxação no ombro durante a data Fifa, mas foi reavaliado e liberado pelo departamento médico rubro-negro.

Ele havia se machucado na derrota do Uruguai para o Peru, por 1 a 0, na última sexta-feira (11), mas está entre os relacionados para o confronto. Além do defensor, Plata e Arrascaeta estão na lista, segundo o site 'ge'.

Por outro lado, Gerson, Pulgar e De la Cruz serão desfalques . O trio, por causa do desgaste, será preservado para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no próximo domingo (20).

Flamengo e Fluminense duelam nesta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes vivem momentos opostos na competição. Enquanto o Rubro-Negro luta na parte de cima da tabela, em quarto, com 51 pontos, o Tricolor busca fugir da zona da degola, em 16º, com 30.