Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 17/10/2024 10:20

Rio - A situação entre o Flamengo e o Corinthians envolvendo Hugo Souza segue indefinida. O clube paulista fala em escalar o goleiro contra o Rubro-Negro, sem pagar a multa de R$ 500 mil, se valendo no entendimento de que já exerceu a opção de compra do atleta, mesmo sem a anuência do clube carioca. Porém, caso isso, aconteça, o Flamengo não terá mais a obrigação de negociar o jogador, de 25 anos, com o Timão.

De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, caso não haja nenhum acordo entre as partes para a transferência definitiva de Hugo Souza, o Corinthians terá 24 horas depois do jogo de domingo para desembolsar a multa de R$ 500 mil, prevista no contrato de empréstimo com o Flamengo. Caso não faça, o Rubro-Negro deixa de ter a obrigação de vender o goleiro dentro do acordo de compra com o clube paulista.

Desde o dia 10 deste mês, o Corinthians pode exercer a compra do goleiro por 800 mil euros (algo em torno de R$ 4,7 milhões). O clube paulista já sinalizou o desejo, mas o Flamengo não aceitou as garantias para o parcelamento do valor em quatro vezes, e exige um novo "fiador" ou o pagamento da quantia à vista.

O Corinthians já desembolsou cerca de R$ 2,2 milhões até o momento por Hugo Souza. 200 mil euros (algo em torno de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo até o fim do ano e duas multas de R$ 500 mil para escalar o goleiro em jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Em 22 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Em pouco tempo no clube paulista, o goleiro se tornou fundamental na luta contra o rebaixamento e pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana.