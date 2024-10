Ídolo do Flamengo, Gabigol já tinha o estilo bad boy no início da carreira, segundo ex-companheiro - Divulgação / Flamengo

Ídolo do Flamengo, Gabigol já tinha o estilo bad boy no início da carreira, segundo ex-companheiroDivulgação / Flamengo

Publicado 17/10/2024 14:11

já tinha a personalidade forte que o destacou no Ricardo Oliveira relembrou como foi jogar ao lado de Gabigol começando a carreira pelo Santos. O ex-atacante elogiou a parceria que teve com o ex-companheiro, queque o destacou no Flamengo

"Gabigol é o estilo bad boy, né? É o estilo dele, sempre foi assim. Mas era um moleque que você conversava com ele, super acessível. Sempre me ouviu bastante, tanto dentro quanto fora de campo", contou ao Charla Podcast.



Discussão com técnico

Naquela época, Gabigol buscava espaço no time, mas sofria com a forte concorrência de Ricardo Oliveira, o titular que não dava brecha. E o ex-jogador revelou um bastidor que exemplificou esse estilo de garoto rebelde do atacante.

"Gabigol precisava jogar e, quando o Enderson chegou, falou: 'Não tem como tirar o Ricardo'. Eles discutiram no treino. A gente falou com ele: 'Gabi, po, fica bem, né, mano. O ambiente nosso é da hora, todo mundo aí se dando super bem. Vai pintar a brecha para você, para de ficar discutindo e de ficar bravo'", disse.



Então, Gabigol aceitou o toque dos companheiros e teve uma reação diferente ao se entender com o treinador.



"Aí ele: 'Não, não, beleza...vou ficar de boa'. Vamos conversar com o treinador. Chegamos lá, o professor falou assim: 'Gabriel, eu posso contar com você? Vai cooperar?' Ele olhou para o Enderson e falou: 'Ih, parça, isso é passado, já passou' (risos)", lembrou Ricardo Oliveira.

Parceria de sucesso entre Gabigol e Ricardo Oliveira

Depois, o Santos passou a jogar com os dois no ataque. E o ex-jogador gostou bastante dessa parceria.



"Foi maravilhoso jogar com ele. Vê o tanto de assistências que ele me deu e eu dei para ele. O tanto de gol que a gente fazia. A gente se buscava no jogo. E às vezes tinha momento que eu percebia que ele não deu o passe e ele: 'Pô desculpa, dava para dar o passe'. Está desculpado. E estava tudo certo", relembrou.