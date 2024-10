Lionel Messi teve atuação mágica pela Argentina contra a Bolívia - Juan Mabromata/AFP

Publicado 17/10/2024 19:01

Após atuação de destaque na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia, no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias, com três gols e duas assistências, o craque Lionel Messi já começa a pensar em seu futuro com a camisa da seleção argentina. O camisa 10, jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, falou sobre uma possível participação na Copa do Mundo de 2026 e deixou o cenário em aberto.

Messi foi premiado pelo jornal espanhol "Marca" por ter alcançado 46 títulos oficiais na carreira. Em entrevista ao diário madrilenho, o jogador preferiu não fazer projeções sobre o próximo Mundial.

"As coisas vão surgindo e eu não me adianto aos acontecimentos. Trato de curtir o dia a dia. Veremos quando chegar o momento, não gosto de acelerar o tempo. Tomara que eu possa seguir rendendo neste nível para me sentir bem e estar feliz. Eu me preocupo mais com isso do que com se vou jogar (a Copa do Mundo) ou não", disse.

Campeão em 2022, no Catar, Lionel Messi vai conduzindo a Argentina para uma classificação tranquila. Os hermanos lideram as Eliminatórias da América do Sul com 22 pontos somados em 10 rodadas, com sete vitórias, duas derrotas e um empate.