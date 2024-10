Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 18/10/2024 00:16

Rio - Filipe Luís explicou os problemas do Flamengo na derrota por 2 a 0 para o Fluminense no Maracanã , na noite desta quinta-feira (17). Um ponto que chamou a atenção do técnico foi a sincrônica das linhas. Ele ressaltou o time conseguiu controlar o risco de exercer a pressão no adversário durante primeiro tempo. Na etapa complementar, porém, apontou que aconteceram falhas nas coberturas, e o Tricolor aproveitou.

"É desafiador, mas para se pressionar é fundamental. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de sincronia de linha. Sabia que não seria fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a atração para jogar na longa. No primeiro tempo, a gente controlou bem esse risco. No segundo tempo, eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas", disse Filipe Luís.

"Mas normal, como falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse as chances de gol. E o time está criando. Quando você não consegue ser determinante nas duas áreas, isso pesa. E hoje o Fluminense foi determinante nas áreas. Nós não", completou.

O treinador também admitiu que "não foi o melhor dia tecnicamente" do Fla. Ele fez uma análise dos dois tempos e destacou a dificuldade de furar o sistema defensivo do Flu após os gols.

"No primeiro tempo, a gente controlou bem o jogo, mas sofremos alguns contra-ataques. Acho que não foi o nosso melhor dia tecnicamente. A bola escapou muito do nosso pé, erramos alguns domínios. Jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles ali no meio, e demos alguns contra-ataques".

"Fizemos um bom primeiro tempo, com bastante chance de gol. E o segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer, também depois das perdas de bola, perdemos um pouco a força no meio-campo, porque era um jogo de bastante transição, ida e volta, e acabamos sofrendo o gol. Depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender, e ficou cada vez mais difícil de fazer gols. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer".

Agora foco do Flamengo é na Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrentará o Corinthians no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo jogo da volta da semifinal da competição. Na ida, o Fla venceu por 1 a 0

"Sempre é ruim perder, obviamente que eu sabia que um dia viria à coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido hoje, num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. É duro, porém o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para você se superar e recuperar a confiança. Então, temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo, que é vital", afirmou o técnico.