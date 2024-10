Léo Ortiz é zagueiro do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz é zagueiro do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/10/2024 22:43

Rio - Depois da derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã , na noite desta quinta-feira (17), Léo Ortiz admitiu que o título do Brasileirão está distante. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação e está a nove pontos de distância do Botafogo, que lidera o campeonato.

"Está difícil, está distante, mas temos que jogar jogo a jogo. Agora temos que focar principalmente na Copa do Brasil, porque temos uma decisão no domingo. Depois pensar jogo a jogo, vitória a cada e ver o que vai acontecer no campeonato até o final", disse Léo Ortiz, ao Premiere.

Como o zagueiro pontou, agora foco do Flamengo é na Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrentará o Corinthians no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo jogo da volta da semifinal da competição. Na ida, o Fla venceu por 1 a 0

"Lógico que não é bom (o resultado desta quinta). A gente ressaltou a importância de vencer hoje para dar mais confiança para domingo, mas agora é juntar os cacos. Ver o que a gente errou e o que acertou e focar no jogo domingo. Espero sair de lá classificado", concluiu o defensor.