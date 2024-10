A diferença de 44 pontos é a maior já sofrida por LeBron James. Até então, sua pior derrota havia sido contra o Indiana Pacers por uma diferença de 42 pontos, em 2019 - AFP

Publicado 17/10/2024 19:59

Na última quarta-feira (16), LeBron James, estrela do Los Angeles Lakers, quase foi picado por um escorpião venenoso ao sair do banho em um hotel em Phoenix, no estado do Arizona. Conhecido como escorpião amarelo do Arizona, a espécie é a mais perigosa dos EUA.

Por meio do seu Instagram, o atleta gravou um vídeo em que mostrava o animal morto, no chão do box do banheiro do hotel. LeBron contou que o escorpião tentou mordê-lo enquanto saía do banho. Por sorte, o jogador dos Lakers estava olhando para o chão, e conseguiu escapar ileso.

LeBron James compartió un video donde revela que un escorpión intentó atacarlo en la ducha de su hotel en Phoenix, Arizona, previo al partido Suns-Lakers . pic.twitter.com/Mhucui3lve — INFO7MTY (@info7mty) October 17, 2024

"Um escorpião realmente tentou me pegar quando eu estava saindo do banho. Por sorte, eu estava de cabeça baixa e o vi se aproximando! Bem-vindo ao Arizona", disse o astro do basquete.

O time do Los Angeles Lakers está em Phoenix para disputar uma partida de pré-temporada contra o Suns nesta quinta-feira (17). Durante a pré-temporada, James anotou uma média de 12 pontos, 4,3 rebotes e 3,7 assistências em três jogos. Na sexta-feira (18), LeBron e a equipe dos Lakers entram em quadra para enfrentar o Golden State Warriors, de Stephen Curry, no Chase Center, em São Francisco.