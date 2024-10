Savinho celebra gol marcado pela seleção brasileira na Copa América - Frederic J. Brown / AFP

Publicado 17/10/2024 16:59

Rio - Atacantes da seleção brasileira, Endrick Savinho estão entre os finalistas do Golden Boy, prêmio criado pelo jornal italiano 'Tuttosport'. O troféu vai para o melhor jogador sub-21 do futebol europeu.

A dupla foi convocada por Dorival Júnior na data Fifa deste mês. O centroavante do Real Madrid iniciou no banco de reservas nas vitórias sobre Chile Peru . Já o ponta-direita do Manchester City foi titular em ambos os jogos e deu assistência para o primeiro gol do Brasil no Estádio Nacional de Santiago.