Vini Jr está em alta também fora dos gramados e entrou em lista de jogadores mais bem pagos do mundo - AFP

Publicado 17/10/2024 09:49

pela primeira vez, Vini Jr está presente, sendo a única novidade no top-10. O atacante do Real Madrid se junta a A tradicional revista 'Forbes' publicou a lista anual de jogadores mais bem pagos do mundo e,. O atacante do Real Madrid se junta a Neymar no top-10, que tem Cristiano Ronaldo na liderança.

Vini Jr atrás de Mbappé

na 7ª posição, com 55 milhões de dólares (cerca de R$ 312,2 milhões). O total de rendimentos leva em conta não apenas salários, mas também a arrecadação com patrocínios.

Favorito ao prêmio Bola de Ouro e atualmente como o mais valioso, de melhor jogador do ano, Vini Jr entrou na lista na 7ª posição, com 55 milhões de dólares (cerca de R$ 312,2 milhões).

Mbappé ganhou 90 milhões de dólares (R$ 510 milhões) e está em quinto lugar.

Ainda assim, está atrás de outra estrela do Real Madrid:ganhoue está em quinto lugar.

Neymar no top-3

Já Neymar, do Al-Hilal, está em terceiro lugar entre os jogadores mais bem pagos do mundo, com 110 milhões de dólares (R$ 624,5 milhões) recebidos por ano.



Ele só perde em arrecadação para os dois maiores nomes do futebol atualmente: Cristiano Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo muito à frente

O craque argentino, do Inter Miami, recebe por ano 135 milhões de dólares (R$ 766,44 milhões).

Entretanto, o valor é muito inferior ao do português do Al-Nassr, que ganha 285 milhões de dólares (1,6 bilhão).

Os 10 jogadores mais bem pagos do mundo (em dólares)



1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 285 milhões de dólares

2. Messi (Inter Miami) - 135 milhões

3. Neymar (Al-Hilal) - 110 milhões

4. Benzema (Al-Ittihad) - 104 milhões

5. Mbappé (Real Madrid) - 90 milhões

6. Haaland (Manchester City) - 60 milhões

7. Vinicius Junior (Real Madrid) - 55 milhões

8. Salah (Liverpool) - 53 milhões

9. Sadio Mané (Al-Nassr) - 52 milhões

10. De Bruyne (Manchester City) - 39 milhões