Paul McCartney posa para foto com uniforme autografado por PeléReprodução

Publicado 17/10/2024 17:47

Em turnê pelo Brasil, o cantor Paul McCartney recebeu de presente uma camisa da seleção brasileira dos anos 1970 autografada por Pelé. O Rei do Futebol faleceu em dezembro de 2022, mas o presente já estava separado desde 2019, quando o britânico esteve no país. A dupla, porém, não conseguiu se encontrar na ocasião.

O empresário de longa data do ídolo brasileiro, Pepito Fornos, junto com a irmã do jogador, Luiza Nascimento, fizeram o agrado ser entregue ao músico, mesmo que cinco anos depois. O uniforme tem um recado do camisa 10.

"Paul mantenha a bola rolando. Eu te amo", assinou Pelé.

Ao receber a lembrança, Paul McCartney afirmou que se tratava de um tesouro. O cantor, que já fechou seus shows em São Paulo, segue em turnê pelo Brasil com Florianópolis como próximo destino.