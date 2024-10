Gatito em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/10/2024 17:12 | Atualizado 17/10/2024 17:14

Rio - Gatito Fernández pegou apenas um jogo de suspensão pela expulsão no jogo contra o São Paulo, válido pelas quartas de final da Libertadores. A Comissão Disciplinar da Conmebol não impôs mais partidas de punição, mas aplicou uma multa de 2 mil dólares (pouco mais de R$ 11,3 mil na cotação atual) ao goleiro do Botafogo . O valor será debitado do montante que o Glorioso tem a receber de direitos televisivos ou de patrocínio.

O goleiro foi expulso após uma confusão entre as duas equipes no Morumbis. Na súmula do jogo, o árbitro argentino Darío Herrera escreveu que mostrou o cartão vermelho para Gatito devido à conduta violenta, por "dar um soco em um auxiliar do São Paulo" . Ele cumprirá a suspensão automática na partida de ida contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores.

Veja a decisão

1º. CONFIRMAR a partida de suspensão automática imposta ao jogador ROBERTO JUNIOR FERNÁNDEZ TORRES não acordando com nenhuma partida de suspensão adicional. A presente sanção se deverá cumprir conforme o disposto nos artigos 70 e seguintes do Código Disciplinar de CONMEBOL.

2º. IMPOR ao jogador ROBERTO JUNIOR FERNÁNDEZ TORRES multa de USD 2.000 (DOIS MIL DÓLARES AMERICANOS) nos termos do Artigo 14.6 do Código Disciplinar da CONMEBOL. O valor desta multa será automaticamente debitado do montante a ser recebido pelo seu Clube em conceito de direitos televisivos ou de patrocínio.

3º. NOTIFICAR e arquivar conformidade.

Agenda

O próximo compromisso do Botafogo na Libertadores será contra o Peñarol, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 30, no mesmo horário, em Montevidéu. Quem levar a melhor garante vaga na decisão da competição continental.