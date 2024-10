Gregore em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/10/2024 14:50

Rio - Líder do Brasileiro e na semifinal da Libertadores, o Botafogo vê o afunilamento das duas competições e a torcida esperançosa com a possibilidade de conquistar um título inédito e de encerrar um jejum de 29 anos com o torneio que escapou no ano passado. Apesar do foco dividido, a confiança na possibilidade de ambas as conquistas é grande no elenco alvinegro.

Peça importante no esquema de Artur Jorge, o volante Gregore, de 30 anos, não acredita que a situação irá atrapalhar o grupo e ressaltou que momentos bons como o do Botafogo são almejados pelos jogadores em toda as suas carreiras.

"Atrapalhar não vai. É um momento bom. Não tem porque atrapalhar nosso trabalho. Tem que encarar da melhor forma, que é ver o próximo jogo. Na quarta-feira, que a gente vai jogar contra o Peñarol, é só quarta. A gente tem sexta-feira [contra o Criciúma] antes. Cabeça é sempre que o próximo jogo é o mais importante", disse em entrevista ao "GE".

O Botafogo irá ter dois jogos no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, o clube carioca recebe o Criciúma, no Maracanã, e busca uma vitória para seguir firme na luta pelo título do Brasileiro. Na semana seguinte, o Alvinegro encara o Peñarol pela Libertadores, no Nilton Santos.