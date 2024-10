Neymar postou foto das cicatrizes no joelho esquerdo, operado após grave lesão há um ano - Reprodução de Instagram

Publicado 17/10/2024 16:42

no dia em que completou um ano da grave lesão, nesta quinta-feira (17) postou uma foto do joelho esquerdo com as cicatrizes da cirurgia. O atacante do Al-Hilal ainda deixou um recado para os seguidores.



"Marcas de um guerreiro que nunca desiste do que quer", escreveu no Instagram.

Ele também postou uma foto do momento em que sai de campo naquele 17 de outubro de 2023, na derrota da seleção brasileira por 2 a 0 para o Uruguai. E considerou a ruptura do ligamento cruzado anterior, além do menisco, do do joelho esquerdo como a pior lesão da carreira.



Quando Neymar vai jogar?

Há quase um mês treinando com o elenco, o atacante não tem relatado dores e parece pronto para retornar. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, já avalia relacionar Neymar para o jogo contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na segunda-feira (21), pela Liga dos Campeões da Ásia.



A CBF acompanha a situação e deseja convocá-lo para a próxima Data Fifa, quando o Brasil enfrenta Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro.