Lucas Paquetá foi indiciado por suposto envolvimento em apostas esportivasOli Scarff / AFP

Publicado 17/10/2024 14:51

Rio - Acusado por um suposto envolvimento em apostas esportivas, Lucas Paquetá se manifestou contra as acusações da Federação Inglesa de Futebol (FA). O meia do West Ham lamentou os recentes ataques em artigos de tabloides ingleses e acredita que é uma ação da entidade para minar sua credibilidade. Além disso, o jogador alega que é inocente e notificou a FA por "informações falsas e enganosas".

"Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa", disse.

"Portanto, instruí meus advogados a escrever para a FA para solicitar que conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência", completou o jogador.

O jogador deverá ter uma audiência em março junto as autoridades inglesas sobre as suspeitas de violação das regras de condutas relacionadas a apostas esportivas. Lucas Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre novembro de 2022 e agosto de 2023, e pode pegar uma pena de seis meses (mínimo) de suspensão ou banimento do futebol.

A investigação partiu de um volume incomum de apostas casadas em dois jogos realizados no mesmo dia, sendo um no Campeonato Inglês e o outro no Campeonato Espanhol. A aposta previa cartão amarelo para Lucas Paquetá no duelo entre West Ham e Aston Villa, e para Luiz Henrique, hoje no Botafogo, na partida entre Real Betis e Villarreal. Ambos receberam cartões.

Lucas Paquetá teria forçado cartões amarelos nos jogos contra Leicester (2022); Aston Villa (2023); Leeds (2023); e Bournemouth (2023). O jogador nega as acusações. No ano passado, Ivan Toney, ex-jogador do Brentford e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi suspenso por oito meses por envolvimento com apostas. Entretanto, os casos são diferentes. Toney apenas apostava em jogos sem manipular, enquanto o brasileiro teria forçado cartões em quatro partidas.