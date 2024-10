Presidente da Argentina, Javier Milei - AFP

Publicado 17/10/2024 16:33

Rio - A queda de braço entre o governo da Argentina e a Associação de Futebol (AFA) ganhou um novo capítulo. O presidente Javier Milei ironizou o mandatário da entidade esportiva Claudio "Chiqui" Tapia após impedir que as eleições acontecessem nesta quinta-feira (17), em Buenos Aires.

"Viva a liberdade, c***", disse o presidente Javier Milei em uma publicação nas redes sociais.

A Inspeção-Geral da Justiça (IGJ) não aprovou o adiantamento das eleições da Associação de Futebol da Argentina (AFA), que aconteceria nesta quinta-feira (17). Claudio "Chiqui" Tapia é o único concorrente na disputa pelo pleito e seria reeleito automaticamente para o terceiro mandato.

O órgão do governo argentino justificou que a assembleia marcada pela federação "não seria válida". Além da reeleição, também haveria uma votação para mudanças no estatuto da AFA, como o aumento do limite de mandatos consecutivos aos membros do comitê executivo da associação.

Caso a Associação de Futebol da Argentina (AFA) realize o pleito sem a autorização do governo argentino, será configurado crime no código penal do país. Claudio "Chiqui" Tapia, de 57 anos, foi jogador do Barracas Central, mas encerrou a carreira precocemente por conta de lesões.