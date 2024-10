NFL sediou uma partida no Brasil nesta temporada. Jogo marcou a estreia na América do Sul - Reprodução

NFL sediou uma partida no Brasil nesta temporada. Jogo marcou a estreia na América do SulReprodução

Publicado 17/10/2024 18:30

Rio - A NFL deve retornar ao Brasil em 2025. A liga de futebol americano considerou a experiência no país neste ano um "sucesso" e tem o desejo de realizar uma nova partida na próxima temporada. A ideia é manter a parceria com São Paulo e a tendência é que o novo confronto seja mais uma vez na Neo Química Arena, a casa do Corinthians.

"Tivemos ótimas parcerias com a cidade de São Paulo e o Corinthians (dono da Neo Química Arena). Então, ela seria nosso foco, considerando nossos aprendizados. Houve um maior interesse de outros mercados no Brasil, o que é ótimo. Mas ainda estamos finalizando a análise desse primeiro jogo antes de nos voltarmos para os planos pra 2025", disse Peter O'Reilly, executivo internacional de eventos e negócios da NFL.

O'Reilly elogiou o trabalho de logística das equipes e exaltou base de fãs do Brasil, que é um dos maiores mercados da NFL. O evento obteve arrecadação de cerca de R$ 350 milhões em impacto econômico. O público na partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles foi de 47 mil, dentre os quais 90% eram brasileiros ou sul-americanos. Entretanto, a possibilidade de realizar jogos múltiplos foi descartada.

"Eu amo pensar nisso. Há uma base de fãs incrível que adoraria encher os estádios se jogássemos mais (no Brasil). Mas nosso foco para um possível retorno em 2025 seria um único jogo. Não descartaríamos considerar múltiplos jogos, mas nosso objetivo é de voltar para uma única partida", afirmou O'Reilly.

Além do Brasil, a NFL também realizará jogos em Londres, na Inglaterra, e em Munique, na Alemanha, na temporada 2024/25. Existe também o desejo da liga de futebol americano realizar uma partida em Madri, na Espanha, e já tem conversas com o Real Madrid para mandar o jogo no Santiago Bernabéu.

Na temporada 2024/25, dois jogos já foram realizados em Londres: o Minnesota Vikings venceu o New York Jets, no dia 6, enquanto o Chicago Bears derrotou o Jacksonville Jaguars, no dia 13. O próximo jogo será entre New England Patriots e Jacksonville Jaguars, este que se tornou o "time da casa", no dia 20, em Wembley. Já Munique recebe Carolina Panthers e New York Giants em 10 de novembro.