Segovinha em ação durante jogo do Al-Ain - Divulgação/X @alainfcae

Segovinha em ação durante jogo do Al-AinDivulgação/X @alainfcae

Publicado 17/10/2024 21:00

Emirados Árabes Unidos - Segovinha brilhou na vitória do Al-Ain sobre o Hatta Club por 4 a 0, nesta quinta-feira (17), pela Copa do Presidente. O meio-atacante, que pertence ao Botafogo , fez um gol e recebeu o prêmio de melhor da partida.

سيغوفيا أفضل لاعب في المباراة



مستحقة يا سيغوفينيا pic.twitter.com/SRy4rTxFno — نادي العين (@alainfcae) October 17, 2024

Ele marcou o segundo gol do time na partida, aos 13 minutos do segundo tempo. Após uma cobrança de falta, Segovinha ficou com o rebote e, da entrada da área, pegou forte de perna esquerda para balançar as redes. Veja como foi no vídeo abaixo:

Golaço de Segovinha, eleito melhor da partida na vitoria do Al Ain na Copa dos Emirados



Bem, mlk



pic.twitter.com/ak3HfkoHUq — Central Botafogo (@CentralBotafogo) October 17, 2024

Formado na base do Guarani, do Paraguai, o meia-atacante chegou ao Botafogo em 2023. Segovinha teve um bom começo no Glorioso, mas viveu um momento ruim, que coincidiu com a derrocada alvinegra no segundo turno do Brasileiro. Pelo time carioca, Segovinha atuou em 29 jogos, não fez gols e deu duas assistências.