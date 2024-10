Bruno Mars lota estádio em primeiro dia de show no Rio - Reprodução de vídeo / X

Publicado 17/10/2024 10:09 | Atualizado 17/10/2024 11:43

Rio - Bruninho voltou! Bruno Mars lotou o estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (16), no primeiro dia de show na capital fluminense. O artista norte-americano colocou o público para soltar a voz e levou a multidão ao delírio ao arriscar algumas frases em português.

A estudante Amanda Borges, de 19 anos, foi uma das fãs que lotaram o estádio. "É a segunda vez que eu o vejo. A primeira foi no ano passado, no The Town, em São Paulo, e agora. E assim, foi loucura total. Ele simplesmente fez o melhor da vida toda. Ele é incrível, canta, dança, pula, brinca e faz tudo. [...] A sensação foi uma das melhores. Eu fico tão eufórica que tem momento que eu nem lembro, só vou lembrar quando vejo vídeo", disse, aos risos, em entrevista ao DIA.

Assim como fez nos shows em São Paulo , o cantor disse palavras em português, emocionando e divertindo os fãs, após sete anos desde a última apresentação na capital fluminense. "Rio de Janeiro, Bruninho voltou. Muito obrigada por terem vindo".

Em outro momento, ele levou a plateia aos gritos ao dizer: "Cadê as cariocas? Eu estou 'facinho'". Ele também brincou ao cantarolar: "Eu quero você, gostosa. Gatinha, gatinha". "Ele é uma gracinha. Fica chamando a gente de gatinha, eu amo", contou Amanda.

Bruninho transformou o Engenhão em um grande karaokê. Os fãs cantaram tão alto que foi possível ouvir fora do estádio. Hits da carreira, como "Billionaire", "Locked Out Of Heaven" e "Uptown Funk" fizeram parte do repertório.



O astro da música pop volta a se apresentar no Rio no sábado (19) e domingo (20), às 21h. Depois, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte são os próximos destinos.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Raphael Perucci