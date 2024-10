Pedro Cardoso detona música sertaneja: ’É sobre ser corno ou não ser corno’ - Reprodução de vídeo

Pedro Cardoso detona música sertaneja: ’É sobre ser corno ou não ser corno’Reprodução de vídeo

Publicado 17/10/2024 08:50 | Atualizado 17/10/2024 08:50

Rio - Pedro Cardoso detonou a música sertaneja atual, durante participação na Rádio Bandeirantes. O comentário repercutiu nesta quarta-feira (16), desagradando alguns cantores e fãs do gênero musical. O ator, conhecido por interpretar o personagem Agostinho Carrara, no seriado "A Grande Família" (2001 - 2014), afirmou que é 'injusto chamar sertanejo' as canções de hoje em dia.

"Acho injusto chamar sertanejo. Porque sertanejo é: no 'rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo...'. Isso é sertanejo. Isso cantava os temas do sertão. E agora tem um problema de 'ser corno e não ser corno', de 'minha namorada me largou e eu larguei minha namorada, 'a gente se ama, a gente não se ama'. O único assunto que eles têm é uma questão das masculinidade e da fidelidade feminina. 'Você vai parar de beber', é o único tema que eles têm", iniciou o ator, em entrevista que foi ao ar no dia 21 de setembro.

fotogaleria

"Eu acho que é uma influência, mais uma vez, estadunidense, esses comerciantes agrícolas brasileiros são muito apegados à cultura estadunidense. E como lá tem uma cultura country, que seria o equivalente, eles importaram. A estética deles perderam todas as características brasileiras. [...] São caminhos que o dinheiro vai fazendo para a arte. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Sinceramente, tem gente que sabe cantar, alguns produtores que conhecem a tecnologia, mas na minha opinião, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração", continuou. "Eu acho que é uma influência, mais uma vez, estadunidense, esses comerciantes agrícolas brasileiros são muito apegados à cultura estadunidense. E como lá tem uma cultura country, que seria o equivalente, eles importaram. A estética deles perderam todas as características brasileiras. [...] São caminhos que o dinheiro vai fazendo para a arte. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Sinceramente, tem gente que sabe cantar, alguns produtores que conhecem a tecnologia, mas na minha opinião, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração", continuou.

"Não é à toa que isso é a expressão e a música do fascismo brasileiro. É uma música vazia de interesse teórico, sobre assunto nenhum. É uma música sobre nada, sobre ser corno ou não ser corno. Eu duvido você trazer uma produção cultural expressiva desse ramo, que o assunto não seja esse", finalizou o ator.



Artistas e fãs do sertanejo se manifestaram em uma publicação do Instagram. "O comentário dele é tão inútil quanto ao papel que ele representou", disparou o cantor Rio Negro, dupla de Solimões. "Ah! Esses pseudos intelectuais! Sempre com uma análise profunda, para nós, pobres mortais. Diga-nos grande Agostinho, qual música podemos ouvir? Qual roupas podemos vestir? O que poderemos falar?", comentou o sertanejo Hugo Pena. "Calado ele é um poeta", opinou um usuário das redes sociais.