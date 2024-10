Fontes afirmaram que Maya Henry está ’em choque’ com a morte de Liam - Reprodução / X

Publicado 17/10/2024 08:07 | Atualizado 17/10/2024 08:09

Ex-noiva do cantor Liam Payne, a modelo americana Maya Henry afirmou que o antigo integrante do grupo musical One Direction insinuava constantemente que "iria morrer". Em entrevista ao podcast "The Internet Is Dead", transmitida apenas dois dias antes da morte do vocalista, ela revelou que recebia mensagens dele mesmo após o término da relação.

"Ele sempre me mandava mensagens depois que terminamos, dizendo: 'Não estou bem'", contou a influenciadora de 23 anos, que namorou Payne entre 2018 e 2022. "Ele sempre brincava com a morte e dizia: 'Bom, vou morrer, não estou bem'", disse, na última segunda-feira (14). Ela considerava essas atitudes uma tática de manipulação.

"Eu conheço o estilo de vida que ele leva e chegará um dia em que algo vai acontecer", explicou Henry. "Então eu sempre pensava: 'ok, ele está dizendo essas coisas, vou ter que ajudá-lo porque não vou conseguir viver comigo mesma se algo acontecer com ele'", lamentou.

Segundo o jornal "The Sun", no início do mês de outubro, Maya instruiu seus advogados a enviarem uma carta de cessação ao astro, acusado de tentar contato com ela e sua família repetidamente.

Uma fonte revelou ao portal britânico "Daily Mail" que a modelo está "obviamente em choque" com a morte de Liam.

Trágico

O cantor ganhou fama internacionalmente ao integrar a banda One Direction, formada no reality show musical The X Factor em 2010. Além do artista, integravam o grupo Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik. A banda chegou ao fim em 2016. Três anos depois, Payne lançou o primeiro álbum solo, intitulado "LP1".

Fotos reveladas pelo veículo "Clarín" mostram o quarto em que o vocalista estava hospedado em um cenário de destruição. No local, foram encontrados fósforos, velas na banheira, papel alumínio e um pó branco, além de um isqueiro e a tampa de uma lata de refrigerante com marcas de queimado.