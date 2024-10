Liam Payne faleceu aos 31 anos nesta quarta-feira - Reprodução/Instagram

Liam Payne faleceu aos 31 anos nesta quarta-feiraReprodução/Instagram

Celebridades nacionais e internacionais prestaram homenagens ao cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, nesta quarta-feira (16). Liam morreu em Buenos Aires, na Argentina, aos 31 anos . O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais argentinos La Nación e Clarín.Maísa prestou uma homenagem ao cantor no X, antigo Twitter, e relembrou de uma entrevista que realizou com Liam. "[Ele] fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência. Esse momento estará para sempre no meu coração. Descanse em paz e obrigada por tudo.", escreveu.

A atriz Paris Hilton também usou o X para falar sobre o amigo. "É muito triste ouvir a notícia do falecimento de Liam Payne. Enviando amor e condolências à sua família e entes queridos. Descanse em paz, meu amigo", disse.

A influenciadora Camilla de Lucas, fã do One Direction, lamentou a morte em stories no Instagram. "É triste, porque ele é novo, tinha trabalhos pela frente. Triste para nós [fãs], agora, que acompanhávamos desde quando a banda surgiu", afirmou.



A influenciadora Camilla de Lucas, fã do One Direction, lamentou a morte em stories no Instagram. "É triste, porque ele é novo, tinha trabalhos pela frente. Triste para nós [fãs], agora, que acompanhávamos desde quando a banda surgiu", afirmou.

A apresentadora Fátima Bernardes lembrou que Liam fez uma participação no Encontro com Fátima Bernardes, programa que apresentou na Rede Globo, em 2018. À época, ele divulgava seu trabalho solo após o fim do One Direction. "Além de cantar, conversou com fãs e contou sobre os planos futuros. Meu carinho para os fãs", desejou Fátima.



O cantor Charlie Puth, amigo de Liam, publicou momentos em que esteve junto do cantor e um vídeo em que Liam falou sobre a admiração por Charlie em uma entrevista. "Eu estou em choque agora. Liam sempre foi tão gentil comigo. Ele foi um dos primeiros grandes artistas a trabalhar comigo. Eu não posso acreditar que ele se foi", escreveu em um story no Instagram.



Carreira



Liam James Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, cidade no interior da Inglaterra. Fã de Usher, Justin Timberlake e Chris Brown, como o cantor contou a uma entrevista ao The Guardian, ele queria cantar "a coisa que deixou meus pais mais orgulhosos"



Liam participou pela primeira vez do programa The X Factor, que daria origem ao One Direction, com apenas 14 anos. Não foi aprovado, mas Simon Cowell, jurado do programa, pediu para que ele "voltasse em dois anos".



Ele retornou à atração em 2010, quando fez uma performance de Cry Me a River. Cinco garotos, com idades entre 16 e 19 anos, foram escolhidos para formar o One Direction.



Liam compôs algumas das músicas do grupo, como grande parte do álbum Four, de 2014, incluindo o single Steal My Girl. Ele também recebeu créditos na produção do quinto álbum de estúdio da banda, Made In The A.M., de 2015, segundo o The Guardian.



Liam deixa um filho de sete anos, Bear, fruto de um relacionamento de dois anos e meio com a cantora Cheryl Cole.