Liam Payne fez parte do grupo One DirectionReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 18:58 | Atualizado 17/10/2024 20:11

Rio - Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu na quarta-feira (16) aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, Argentina. A notícia chocou fãs ao redor do mundo, e nesta quinta-feira (17), os outros membros da banda, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik, prestaram uma homenagem conjunta ao colega nas redes sociais.

"Estamos completamente devastados com a notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos estiverem prontos, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos profundamente", diz a nota."As memórias que dividimos, serão guardadas para sempre. Nossos pensamentos estão com os familiares, seus amigos, e os fãs que o amavam assim como nos amam. Nós vamos sentir sua falta terrivelmente", afirmou. "Nós te amamos, Liam. Louis, Zayn, Niall e Harry", concluiu os astros.A boyband One Direction foi formada em 2010 durante o programa The X Factor e contava originalmente com cinco integrantes: Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan. Eles conquistaram o mundo com sucessos como "What Makes You Beautiful," "Best Song Ever" e "Kiss You." Em 2016, a banda decidiu se separar e cada membro seguiu sua carreira solo. Liam lançou seu álbum de estreia, LP1, em 2019, consolidando sua trajetória individual após o fim do grupo.Além da nota do grupo, ex-integrante Louis Tomlinson homenageou Liam que conheceu ainda na adolescência, aos 18 anos. "Estou muito devastado por estar escrevendo isto, mas, ontem, eu perdi um irmão. Liam era alguém a quem eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil"."Conheci Liam quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei imediatamente impressionado com sua voz, mas o mais importante é que, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei por toda a minha vida. Liam era um compositor incrível com um ótimo senso de melodia, sempre falávamos sobre voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda", acrescentou Louis."E para que conste, Liam era, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. Sua experiência desde jovem, seu tom perfeito, sua presença de palco, seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam", afirmou.Por fim, o cantor deixou uma mensagem diretamente para o amigo. "Liam, se estiver ouvindo, eu me sinto mais do que sortudo por ter tido você na minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus. Sou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde a banda, falar ao telefone por horas, relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida. Eu adoraria dividir o palco com você novamente, mas não foi o que aconteceu"."Quero que saiba que se Bear [filho de Liam] precisar de mim, serei o tio de que ele precisa na vida e contarei histórias de como seu pai era incrível. Gostaria de ter a chance de dizer adeus e dizer mais uma vez o quanto eu te amava. Meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem".Zayn Malik rompeu o silêncio e prestou homenagem ao grande amigo. "Liam, tenho me pegado falando em voz alta com você, esperando que possa me ouvir. Não consigo parar de pensar em quantas conversas ainda tínhamos para ter. Nunca pude agradecer de verdade por me apoiar nos momentos mais difíceis da minha vida. Sinto tanto a sua falta""Havia tantas coisas que não tivemos a chance de dizer ou fazer. Eu queria ter podido te dar um último abraço e me despedir de forma adequada. Mesmo sendo mais novo que eu, você sempre fazia muito sentido. Era decidido, opinativo e não tinha medo de dizer às pessoas quando elas estavam erradas. Às vezes, batíamos de frente por causa disso, mas, secretamente, eu te admirava por isso", descreveu Zayn."Quando se tratava de música, Liam, você era o mais talentoso em todos os sentidos. Eu era apenas uma criança sem experiência, mas você já era como um professor para mim. Não importava o que acontecesse no palco, eu sempre sabia que podia contar com você para nos guiar na direção certa"."Perder você é como perder um irmão, e não consigo expressar o quanto é difícil aceitar isso. Queria ter mais tempo só para te dizer que você foi amado e respeitado. As memórias que tenho com você vão ficar comigo para sempre, mas não há palavras para explicar o quão quebrado estou agora — completamente devastado. Só espero que, onde quer que você esteja, seja um bom lugar. Descanse em paz e saiba que você foi profundamente amado", finalizou.