Rio - Andressa Urach, de 37 anos, expôs o motivo do término do namoro com o ator pornô Lucas Ferraz, de 25, em um desabafo publicado no Instagram Stories, na madrugada desta segunda-feira (21). A criadora de conteúdo adulto disse que era muito ciumenta e que "surtou várias vezes" enquanto eles estavam juntos.

"Eu e o Lucas a gente acabou terminando porque eu sou muito ciumenta. Nas nossas gravações eu tive crises de ciúmes e isso estava me fazendo muito mal. E trabalhar com conteúdo você sendo solteira é uma coisa. Sou extremamente profissional. Tanto que meu filho [Arthur Urach] que grava comigo e Lucas me conheceu trabalhando com meu filho", relatou.

A loira explicou que é uma pessoa conservadora e monogâmica quando está com alguém. "A gente se apaixonou e quando existe amor é diferente. Sou uma pessoa extremamente ciumenta. Sou monogâmica, chata, conservadora. Quem me conhece de verdade sabe que a Andressa Urach é um marketing e eu falo isso para todo mundo. Terminamos, sim, pelo meu ciúmes", ressaltou.

Por não saber lidar com seus sentimentos, Urach preferiu colocar um ponto final na relação, em setembro deste ano. "Uma semana antes de conhecer ele eu falei: 'eu nunca namoraria um criador de conteúdo, porque eu sou ciumenta'. Só paguei pra ver se eu aguentaria e não deu certo. Gente, sério, eu surtei várias vezes. E eu desejo sucesso pra ele, porque ele é uma pessoa incrível. Foram momentos maravilhosos que a gente viveu. E, quando a gente ama de verdade, a gente deixa a pessoa livre. E eu não ia impedir o sucesso dele. Seria egoísmo da minha parte".

O ciúme de Andressa abalou sua saúde mental. "Cheguei a adoecer psicologicamente de ver a pessoa que eu amo gravando com outra pessoa. Vivi uma fase muito dolorosa, não estava fazendo bem para mim e para ele. Não consigo dividir o que é meu. Sou bem ordinária: que eu posso ter vários homens, mas eu quero o bofe só para mim. Então, se um dia for, é só meu".

Solteira, Andressa afirmou que não pretende "namorar tão cedo" e disse admirar casais mais liberais. "Eu admiro casais que têm uma mente tão aberta em dividir seu parceiro, em sentir prazer dividindo seu parceiro, mas não é pra mim. O que é meu é meu e não divido com ninguém. Sou egoísta. Gostaria de ter uma mente tão evoluída. Se eu não amasse, se fosse só intimidade, não seria doloroso. Mas não sou mulher que divide nada na vida, então prefiro ficar solteira e focar no meu trabalho".