O Auto da Compadecida 2 é estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele Laura Campanella / Divulgação

Publicado 02/05/2024 10:38 | Atualizado 02/05/2024 11:46

Rio - O primeiro teaser do filme "O Auto da Compadecida 2", protagonizado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, foi divulgado pela H2O Films e pela Conspiração, nesta quinta-feira. Na produção, com previsão de estreia para o dia no dia 25 de dezembro, João Grilo (Matheus) e Chicó (Selton) se reencontram 20 anos depois do primeiro longa, baseado no clássico de Ariano Suassuna, na mítica cidade de Taperoá. Juntos, os personagens embarcam em novas aventuras, enquanto a trama é conduzida pela amizade entre os dois.

No filme, Virginia Cavendish retorna como Rosinha e Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro, e alguns dos novos personagens que movimentam a história são interpretados por Taís Araújo, que vai interpretar o papel de Nossa Senhora, papel que foi de Fernanda Montenegro, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento. O roteiro original é de Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e de Jorge Furtado.

Confira o teaser: