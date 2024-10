Toninho Geraes se recupera após cirurgia nas cordas vocais - Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 08:36 | Atualizado 21/10/2024 08:42

Rio - O cantor e compositor Toninho Geraes , de 62 anos, utilizou as redes sociais para atualizar os 'amigos dos samba' sobre o seu estado de saúde. Ele contou que está se recuperando em casa, após passar por uma cirurgia nas cordas vocais. O artista também disse que precisará dar uma pausa nos shows, mas garantiu que 'será breve'."Alô, amigos do samba! Hoje passei por uma cirurgia nas cordas vocais, e graças a Deus, tudo correu bem. Agora estou em casa, repousando e aproveitando este momento para cuidar um pouco mais da minha saúde. Vou precisar me ausentar dos palcos por um tempinho, mas prometo que será breve. Logo estaremos juntos novamente em uma linda roda de samba! Até já!", escreveu o cantor, na legenda de uma publicação no Instagram, neste sábado (19). No registro, o compositor ainda estava na cama do hospital.