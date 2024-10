Rosiane Pinheiro - Reprodução do Instagram

Publicado 21/10/2024 09:31

Rio - Rosiane Pinheiro lamentou a morte de Graciane Azevedo, umas das dançarinas com quem disputou uma vaga no concurso "A Nova Morena do Tchan", em 1997 - que consagrou Scheila Carvalho vencedora, em uma publicação feita no X. A empresária sofreu um infarto, no último sábado (19).

"Acabei de receber a notícia do falecimento de uma das meninas que competiu o concurso da Morena do Tchan comigo, Scheila Carvalho e Viviane Araujo! Graciane Azevedo infartou ontem, que notícia triste! Meus sentimentos à família", escreveu Rosiane. Ela ainda publicou antiga ao lado das concorrentes da competição.

O anúncio da morte de Graciane foi feito nas redes sociais. "Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e infelizmente não resistiu", dizia um trecho do comunicado. Ela, que tinha uma escola de dança e também agenciava a Bubblegum, um conjunto musical formado por garotas, deixa um filho.