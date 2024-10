Anitta - Reprodução de vídeo

AnittaReprodução de vídeo

Publicado 21/10/2024 13:28 | Atualizado 21/10/2024 13:36

Rio - Anitta, de 31 anos, recordou o estupro que sofreu aos 14 anos durante uma participação no documentário ""A Great Day with J Balvin", do amigo e cantor colombiano J Balvin. A Poderosa disse que foi abusada por uma pessoa que conhecia e perdeu a virgindade nessa situação.

fotogaleria

"Quando eu tinha 14 anos, perdi minha virgindade. Ser abusada por alguém que eu conhecia, por mim era como uma mistura de sentimentos. Não sabia como reagir. Eu não contei à minha família, eu não contei à ninguém. Eu apenas vivi com isso por muitos anos. Naquele ponto me senti tão suja, miserável e culpada", relatou.

Ela disse que na época se sentiu culpada. "Eu tinha em mente uma foto de um sonho sobre como eu queria que as coisas fossem. E não era, e eu me culpei", disse Anitta. Balvin quis saber: "Mas porque se culpar, quando foi a ação de outra pessoa?".

A cantora explicou: "Nós, mulheres, em nossa sociedade, somos treinadas para sentir que tudo é nossa culpa nossa... tudo. 'É porque você está vestida assim', 'é porque você se comportou assim...'. Quando uma mulher é abusada (perguntam): 'Mas o que ela fez para ser abusada? O que ela estava vestindo? Como ela se comportou?'".