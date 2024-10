Lucas Rangel - Reprodução do Instagram

Lucas Rangel Reprodução do Instagram

Publicado 21/10/2024 10:36

Rio - Lucas Rangel passou por uma cirurgia, neste domingo (20), após escorregar na rua e fraturar o tornozelo. O influenciador digital contou aos mais de 27 milhões de seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (21), que precisou colocar oito parafusos e uma placa na região. Com bom humor, ele ainda brincou com o fato do acidente ter acontecido um mês antes de seu casamento com Lucas Bley.

"Por que não quebrar meu tornozelo a menos de um mês do meu casamento né? (risos). Das coisas que acontecem com Lucas Rangel, está aí uma nova! Ontem (domingo) escorreguei na rua (coisa boba real) e virei minha perna para trás. De primeira achei que tinha só torcido, mas fraturei e tive que passar por uma cirurgia, que colocou 8 parafusos e uma placa!", contou.

Ele disse aos fãs que, apesar do susto, está bem e animado para o casório. "Graças a Deus, porque tudo nessa vida Ele que permite e Ele que cura, estou bem! Depois de todo esse susto, agradeço que foi 'só isso' e não algo bem pior! Agora, mais do que nunca, me sinto pronto, animado e feliz para chegada do meu casamento! Orem por mim e que Deus esteja comigo nessa recuperação!", pediu.

Nos comentários, vários famosos estimaram uma boa recuperação a Lucas. "Meu Deus, amigo. Melhoras", afirmou Maisa Silva. "Se tivesse me chamado para ser madrinha isso não aconteceria (risos). Brincadeira. Tadinho. Torcendo para você se recuperar bem rápido", disse Dani Calabresa. "Você já está curado em nome de Jesus", declarou Tata Estaniecki Cocielo.