Lucas Rangel recebeu alta após fraturar o tornozelo - Reprodução/Instagram

Lucas Rangel recebeu alta após fraturar o tornozeloReprodução/Instagram

Publicado 22/10/2024 21:33

Rio - Nesta terça-feira (22), Lucas Rangel contou aos seguidores que recebeu alta após realizar uma cirurgia por conta de uma fratura no tornozelo . O influenciador precisou colocar oito parafusos e uma placa depois de escorregar na rua e machucar a região.

fotogaleria "De alta e em casa. Deus foi tão bom comigo nos últimos dias! Desde Seu cuidado quando caí à equipe que se mobilizou pra resolver tudo o quanto antes, com todo cuidado e profissionalismo necessário! Às vezes, coisas acontecem pra atacar nossa FÉ, nossa FELICIDADE e nossa PAZ; mas quando você crê em um Deus de milagres, nada te abala!", escreveu.

Lucas contou que seguirá focado no tratamento já que o acidente ocorreu um mês antes de seu casamento com Lucas Bley. "Agora ficarei de repouso pelas próximas semanas, num intensivo de fisioterapia pra estar recuperado pro dia mais importante da minha vida! Obrigado mais uma vez por todas as orações e mensagens, sou muito abençoado!", finalizou.