Olho da modelo ficou inchado após uma crise alérgica - Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2024 19:28 | Atualizado 22/10/2024 19:29

Rio - Letticia Munniz usou os Stories para contar aos seguidores que foi hospitalizada na manhã desta terça-feira (22) por conta de uma crise alérgica. A modelo plus size mostrou um registro do olho inchado e relatou que a situação piorou após se automedicar.

fotogaleria "Ontem a noite às vésperas de fazer um programa ao vivo, fiquei com crise alérgica, bem linda assim. Me mediquei como sempre faço, mas acordei pior", disse. "Só desmarco trabalho se estiver com o pé na cova kkkkk então lá fui eu passar a manhã no hospital, implorei pra doutora me deixar doida de remédio pra esse olho desinchar", completou a modelo.

Na sequência, Letticia Munniz mostrou que estava refeita para a participação no "Panela Quente", atração apresentada por Ana Clara no GNT. "Tentaram me derrubar, mas não conseguiram. A doutora me dopou, talvez eu esteja meio doidinha na hora, mas pelo tô aqui e tô linda", afirmou.