Dany Bananinha - reprodução Instagram

Dany Bananinhareprodução Instagram

Publicado 22/10/2024 16:43

Rio - Dany Bananinha exibiu a cicatriz nos seios, resultado de uma cirurgia de emergência para a retirada de próteses de silicone. A intervenção foi necessária após uma complicação com nódulos e contratura capsular, diagnosticada em 2021.



fotogaleria

Em uma reflexão publicada em seu Instagram, a assistente do 'Domingão com Huck' escreveu sobre a importância das cicatrizes em sua jornada de superação: “Suas cicatrizes não são falhas, mas marcas de uma incrível capacidade de cura. Cada uma delas é um lembrete de que, não importa a profundidade da ferida, você possui a força interior necessária para transformar dor em poder, e cicatrizes em histórias de superação."Dany relatou que os primeiros sinais do problema apareceram em 2021. Segundo a assistente, foram oito meses de sofrimento até que o diagnóstico de contratura capsular e a presença de dois nódulos fosse confirmado. “O nódulo possivelmente surgiu devido ao leite materno, que empedrou e ficou em contato com a prótese de silicone”, explicou. Ela deu à luz sua filha, Lara, em 2020.A necessidade de intervenção cirúrgica foi agravada pelo tamanho dos nódulos, um deles medindo cerca de 8x4 cm, conforme Dany descreveu. A localização dos nódulos, em contato direto com a prótese de silicone, aumentava o risco de infecção, levando à urgência da operação. “O que chamou a nossa atenção era o tamanho desse nódulo, que estava dentro dessa cápsula. Ou seja, em contato direto com meu implante, o que poderia ter dado infecção”, detalhou.Dany Bananinha concluiu sua postagem encorajando seus seguidores a encararem suas cicatrizes como símbolos de força e superação, enfatizando a capacidade humana de cura física e emocional.