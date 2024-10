Duda Reis reflete sobre mudanças no corpo na gestação e releva estar com muitas estrias - Reprodução / Instagram

Duda Reis reflete sobre mudanças no corpo na gestação e releva estar com muitas estrias Reprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 12:53

Rio - Duda Reis abriu o coração nesta segunda-feira (21) sobre as mudanças do corpo durante a gestação. A influenciadora, que está a espera da primeira filha, Aurora, fruto da relação com o marido Eduardo Nunes, contou que está com muitas estrias nos seios e bumbum.

fotogaleria

"Deu estrias na sua reta final?", perguntou uma seguidora. "Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".



A atriz contou o que pretende fazer para amenizar a situação após a gravidez. "Eu uso os melhores cremes, mas tem coisa que não tem jeito também. Depois eu cuido e vou poder fazer laser. Melhora, passa e ameniza bastante. Eu sempre vou incentivar vocês a se cuidarem. Assim que eu parir, eu vou me cuidar de todas as maneiras possíveis, como vocês sempre viram", completou.