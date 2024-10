Caio Blat e Luisa Arraes curtem viagem romântica - Reprodução do Instagram

Caio Blat e Luisa Arraes curtem viagem românticaReprodução do Instagram

Publicado 22/10/2024 21:11 | Atualizado 22/10/2024 21:24

Rio - Após sete anos juntos, os atores Luisa Arraes e Caio Blat decidiram colocar um ponto final no relacionamento. A separação, no entanto, não impacta a parceria profissional que ambos mantêm. Eles continuam trabalhando juntos em uma produção teatral prevista para estrear em breve.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do casal, e até o momento nenhum dos dois comentou publicamente o término. Luisa e Caio estarão em cena na adaptação teatral do clássico "Os Irmãos Karamazov", de Dostoiévski. Enquanto Luisa integra o elenco, Caio, além de atuar, também assume a co-direção ao lado de Marina Vianna. A peça tem estreia marcada para novembro, no Rio de Janeiro.Além da peça, Luisa Arraes também está se dedicando ao cinema. A atriz se prepara para embarcar para o Festival de Chicago, onde apresentará o curta-metragem "Dependências". A produção, que marca sua estreia como diretora, também conta com a participação de Marina Vianna no elenco. As duas estarão presentes no evento nos Estados Unidos.